Guerra Ucraina Russia, notizie di oggi in diretta. Attacco ucraino a Belgorod: i morti salgono a 22. Mosca lancia missili e droni su Karkhiv

07:28

Mosca: abbattuto drone ucraino sulla regione di Kursk

La difesa aerea russa ha abbattuto la notte scorsa un drone ucraino sulla regione di Kursk, che confina con l'Ucraina: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. "Durante la notte, l'ennesimo tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con un drone ad ala fissa contro obiettivi in Russia è stato sventato - si legge in un comunicato -. Sistemi di difesa aerea in servizio hanno eliminato un veicolo aereo senza pilota ucraino sulla regione di Kursk".