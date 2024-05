Ucraina, arrivano gli istruttori militari francesi. Zelensky in Belgio

Roma, 28 maggio 2024 – La guerra in Ucraina rischia un'escalation. A detta della Russia perché "la Nato sta cadendo in un'estasi militare". Ma "Le nostre forze armate sanno cosa fare", sentenzia il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, non esclude l'invio di truppe di Varsavia. "Dovremmo lasciare Putin col fiato sospeso sulle nostre intenzioni", dice in un'intervista a Repubblica.

Ma l'Unione Europea resta divisa anche sul possibile uso da parte di Kiev dei missili forniti dai Paesi Nato per colpire la Russia, anche se oggi l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, afferma che sarebbe comunque "legittimo". "Ne riparleremo", dice al suo arrivo al Consiglio di Difesa mentre resta il nodo Ungheria, che ha posto il veto contro altre sanzioni a Mosca e nuovi aiuti all’Ucraina rischiando così di paralizzare Bruxelles. Intanto Kiev ha dato il via libera all'arrivo di istruttori militari francesi sul suo territorio, mentre il presidente Volodymyr Zelensky è volato in Belgio per incontrare il premier Alexander De Croo.

Il presidente ucraino Zelensky incontra il premier belga De Croo a Bruxelles (Ansa)

