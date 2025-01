Trump limita le transizioni di genere under 19. Stop a trattamenti chirurgici e terapie ormonali

Roma, 29 gennaio 2025 - Trump limita le transizioni di genere sotto i 19 anni, stop a interventi chirurgici e terapie ormonali durante la pubertà. Un ordine arrivato all’indomani della scelta di “eliminare l'ideologia transgender dall'esercito".

Intanto, la corte federale ha sospeso fino a lunedì il congelamento di miliardi di dollari in aiuti governativi, tra cui sussidi e benefici, disposti nei giorni scorsi dal presidente. A rischio la copertura medica per milioni di persone: l’appello delle Ong e dei potenti Stati democratici hanno spinto un giudice federale di Washington a bloccare l’ordinanza fino al 3 febbraio.

Per molti è un ritorno al passato la spinta antiprogressista rispetto alle posizioni portate avanti negli ultimi anni negli Usa. Ma il presidente Donald Trump tira dritto e avanza firmando un ordine esecutivo dopo l’altro. “Oggi, in tutto il Paese, i professionisti della medicina stanno mutilando e sterilizzando un numero crescente di bambini facilmente influenzabili”, si legge nel provvedimento contro le transizioni di genere per i minorenni. “Questa pericolosa tendenza sarà una macchia nella storia della nostra Nazione e deve finire”, prosegue.

Il presidente Donald Trump

Stop alle transizioni di genere under 19

Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a limitare le transizioni di genere per le persone di età inferiore ai 19 anni. “È politica degli Stati Uniti non finanziare, sponsorizzare, promuovere, assistere o supportare la cosiddetta 'transizione' di un bambino da un sesso all'altro e applicheremo rigorosamente tutte le leggi che proibiscono o limitano queste procedure distruttive e che cambiano la vita”, ha affermato Trump in una dichiarazione.

Le agenzie Usa dovranno "annullare o modificare" tutte le pratiche che si basano sulle linee guida della World Professional Association for Transgender Health (WPATH) ed entro 90 giorni il segretario alla Salute e ai Servizi Umani “pubblicherà una revisione della letteratura esistente sulle migliori pratiche per promuovere la salute dei bambini che affermano disforia di genere, disforia di genere a rapida insorgenza o altra confusione basata sull'identità”.

“Mutilazioni chimiche e chirurgiche”

“Per 'mutilazioni chimiche e chirurgiche”, viene spiegato nell’ordine di Trump, si indica l'uso di bloccanti della pubertà, compresi gli agonisti del GnRH e altri interventi per ritardare l'inizio o la progressione della pubertà con i tempi normali in un individuo che non si identifica con il proprio sesso. L’uso di ormoni sessuali, come bloccanti degli androgeni, estrogeni, progesterone o testosterone, per allineare l’aspetto fisico di un individuo con un`identità diversa dal suo sesso. Procedure chirurgiche che tentano di trasformare l`aspetto fisico di un individuo per allinearlo con un’identità diversa dal suo sesso o che tentano di alterare o rimuovere gli organi sessuali di un individuo per minimizzare o distruggere le sue funzioni biologiche naturali”.

Stop agli aiuti governativi?

Una corte federale degli Stati Uniti ha sospeso il congelamento di miliardi di dollari in aiuti governativi, tra cui sussidi e benefici, deciso il giorno prima dal presidente Donald Trump, come riportato da diversi organi di informazione statunitensi.

Il blocco degli aiuti, che ha creato confusione a causa delle preoccupazioni circa la copertura medica per milioni di persone, avrebbe dovuto entrare in vigore alle 17 ora locale di martedì. A seguito di un appello da parte di Ong e potenti stati democratici, la sentenza è stata sospesa fino a lunedì prossimo, 3 febbraio, da un giudice federale di Washington.