Trump come Putin ed Erdogan: pensa già al terzo mandato. “Non sono sicuro al 100% di non potermi candidare ancora”

Roma, 28 gennaio 2025 - E' entrato alla Casa Bianca da solo una decina di giorni, ma ha già iniziato la sua rivoluzione contro i migranti illegali, minacciando dazi ai vicini Canada e Messico, come anche all'Europa, ha vaneggiato assurde volontà di conquista di Panama e Groenlandia, indossato la veste di paciere per Russia e Ucraina e in Medio Oriente, cacciato i trans dall'esercito e definito Kim Jong -un "un bravo ragazzo". Donald Trump è come un uragano che ha toccato terra a Washington e sta spazzando gli Stati Uniti, la sua politica interna ed estera. Ma tutto ciò non basta, o almeno non basteranno soli 4 anni…

Il presidente Usa Donald J. Trump

Infatti, sarà la sua simpatia per i 'dittatori' o almeno per gli uomini forti al potere, ma Trump è già lì che pensa al terzo mandato, non previsto dalla Costituzione americana, ma non impossibile da ‘forzare’ come hanno fatto i suoi 'amici' Putin, Xi ed Erdogan.

Come cadendo dalle nuvole, il presidente a un evento dei repubblicani in Florida, ha azzardato di "non essere sicuro al 100%" di poter correre per un terzo mandato, vietato dalla Costituzione. Ma comunque il tycoon non sembra escluderlo: "Ho raccolto molti soldi per la prossima corsa, che immagino di non poter usare per me, ma non sono sicuro al 100%".

Trump poi si è rivolto con sguardo innocente a Mike Johnson, ben informato e autorevole sull’argomento perché è il nuovo speaker della Camera dei rappresentanti, e gli ha chiesto: "Non sono sicuro, mi è permesso candidarmi ancora, Mike? Meglio che non ti coinvolga in questa discussione".

L'occhiolino al terzo mandato Trump lo aveva già fatto, ma senza osare troppo proprio perché la Costituzione è quasi intoccabile negli Stati Uniti. Ma l'idea oggi è tornata a frullare nella testa del tycoon perché un suo fedelissimo, il deputato repubblicano Andy Ogles, ha presentato un emendamento alla Costituzione per permettere a Trump di ricandidarsi. Il testo in realtà è un escamotage per aggirarla, e recita: "Nessuna persona sarà eletta presidente più di tre volte, né sarà eletta per un periodo aggiuntivo dopo essere stata eletta per due mandati consecutivi", insomma Ogles vuole portare l’asticella più in su, spianando così la strada alla sconfinata volontà di potere di Trump.