Trump sfida Biden. Primo duello tv a giugno

Il voto per la Casa Bianca e il futuro dell’America passeranno per almeno due duelli tv. Joe Biden e Donald Trump, testa a testa nell’ultimo sondaggio Reuters (40% pari), si sono già accordati per un primo confronto il 27 giugno sulla Cnn e per un secondo su Abc News il 10 settembre. Da vedere se saranno dibattiti, come ha chiesto il presidente, o "risse", come suggerisce il tycoon, che ama la bagarre. In ogni caso sarà un banco di prova molto atteso per verificare la tonicità dei due.