Assalto a Capitol Hill, Trump eleggibile in Colorado secondo la Corte suprema

Washington, 4 marzo 2024 - La Corte suprema conferma l'eleggibilità di Donald

Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso dell'ex presidente contro la decisione della corte suprema statale di bandirlo per il suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill in base al 14/mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la Costituzione. La Corte suprema del Colorado a dicembre lo aveva escluso dalle primarie per il suo coinvolgimento nell’insurrezione del 6 gennaio 2021. La sentenza farà da precedente anche per tutti gli altri ricorsi pendenti negli altri Stati.

La Corte Suprema ha stabilito che Trump può candidarsi come presidente e resterà in corsa per le elezioni del 2024.

Donald Trump (Ansa)

"Una grande vittoria per l’America”, è il commento dell’ex presidente Usa.

"9-0 unanimità" - ha scritto il tycoon su Truth.

La motivazione con cui la Corte suprema ha confermato l’eleggibilità di Trump in Colorado – senza entrare però nel merito se sia impegnato in una insurrezione - è che gli Stati non hanno l'autorità per rimuovere un candidato presidenziale in base al 14/mo emendamento, ossia la “clausola di insurrezione” della Costituzione. Questo potere c'è l'ha solo il Congresso.

La causa statale era stata intentata da sei elettori appartenenti all'associazione Citizens for Responsibility. Secondo i ricorrenti, Trump "ha intenzionalmente organizzato e incitato una folla violenta ad attaccare il Campidoglio degli Stati Uniti nel disperato tentativo di impedire il conteggio dei voti elettorali espressi contro di lui".

