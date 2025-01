La tregua a Gaza merito di Trump? Biden: “È uno scherzo?”

Washington, 16 gennaio 2025 – Il presidente uscente degli Stati uniti Joe Biden, dopo aver confermato dalla Casa Bianca il raggiungimento dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, è stato stuzzicato dai giornalisti presenti, i quali gli hanno chiesto se l'intesa non fosse in realtà merito del presidente eletto Donald Trump, come lui stesso ha suggerito in un post. Allontanandosi dal leggìo presidenziale, Biden ha risposto: "È uno scherzo? L’accordo raggiunto è esattamente lo stesso di quello impostato a maggio”. Il leader Usa ha tuttavia sottolineato che la sua amministrazione ha lavorato come "un'unica squadra" con quella di Trump: "Ho detto ai miei collaboratori di coordinarsi strettamente con il team in arrivo per assicurarci di parlare tutti con la stessa voce, perché è quello che fanno i presidenti americani".

Il presidente eletto Donald Trump e l'inquilino uscente della Casa Bianca Joe Biden

Mercoledì il presidente eletto Trump, con un post a caratteri cubitali su Truth poco dopo mezzogiorno in America (le 18 in Italia), si era precipitato ad annunciare l'intesa su Gaza dopo le indiscrezioni diffuse qualche minuto prima dai media internazionali. “Questo epico accordo di cessate il fuoco avrebbe potuto realizzarsi solo in seguito alla nostra storica vittoria di novembre, poiché ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati – ha scritto Trump –. Abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca. Immaginate tutte le cose meravigliose che accadranno quando tornerò alla Casa Bianca e la mia amministrazione sarà pienamente confermata, così da poter garantire altre vittorie per gli Usa”.