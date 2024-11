Traballa la nomina di Gaetz alla Giustizia. Musk lo difende, Trump pensa di mollarlo

Non è stato un caso che Donald Trump abbia partecipato nel fine settimana ad un incontro di Ultimate Fighting, perché proprio ad una battaglia finale senza esclusione di colpi si sta preparando il presidente eletto pur di difendere la sua nomina più controversa: Matt Gaetz alla Giustizia. In conversazioni private The Donald avrebbe ammesso che l’ex deputato sotto inchiesta della commissione etica della Camera per abusi su minori, corruzione e ostruzione alla giustizia potrebbe non essere confermato dal Senato. Ma pubblicamente lo continua a difendere. Anche Elon Musk (nella foto assieme a Trump per il lancio della Starship di Spacex) si è speso per Gaetz: "È un super eroe, possiede tre asset cruciali necessari per il ruolo di Attorney General: un grande cervello, una spina dorsale d’acciaio e un’ascia per fare a pezzi"