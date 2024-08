Kamala Harris, Cnn: Walz sarà il suo vice. Perché è stato scelto il governatore del Minnesota

Washington, 6 agosto 2024 - Il vice di Kamala Harris è Tim Walz, governatore del Minnesota. Lo scrive la Cnn citando 4 fonti vicine alla candidata dem delle presidenziali Usa 2024.

Il nome di Walz era comparso fin dall’inizio nelle indiscrezioni. Il nome sarà annunciato ufficialmente stasera. L’altro nome in lizza era quello di Josh Shapiro della Pennsylvania.

Kamala Harris, anticipa la Cnn, ha scelto come suo vice il governatore del Minnesota, Tim Walz

Intanto i delegati democratici hanno scelto ufficialmente Kamala come candidata presidenziale del partito. Emerge dai risultati finali del voto pubblicati dal Comitato Nazionale Democratico.

Harris ha ricevuto circa 4.600 voti nel corso della votazione online durata cinque giorni, che rappresentano il 99% dei delegati partecipanti.

La carriera di Tim Walz

Walz è attualmente al suo secondo mandato come governatore del Minnesota e presiede la Democratic Governors Association. Per 12 anni è stato deputato al Congresso, rappresentando un distretto rurale di orientamento conservatore che, sia prima che dopo il suo mandato, è stato per lo più dominato dai repubblicani. Della coppia Trump-Vance ha detto: “Plain weird”, semplicemente bizzarri.

Il team di Trump: “Radicale di sinistra e antisemita”

E naturalmente non si è fatta attendere la reazione del team di Trump, che ha bollato Walz come “radicale di sinistra”, definizione molto cara al tycoon che ha sempre riferito quelle parole a Kamala.

Secondo una fonte dell’entourage di Trump, Harris “si è inginocchiata di fronte alla sinistra antisemita e anti-israeliana e ha scelto qualcuno di pericolosamente progressista come lei”. Sui social media il super Pac pro-Trump Make America Great Again Inc ha scritto che “il governatore Tim Walz e Kamala Harris andranno molto d’accordo. Sono entrambi radicali di estrema sinistra che non sanno come governare”. La campagna MAGA Inc, ha già definito Walz un “liberal incompetente”.