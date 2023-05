Texas, investe e uccide 7 persone davanti a un centro di accoglienza migranti. La polizia: “Atto intenzionale”

Sembra non esserci pace per il Texas. Dopo la strage in un centro commerciale di ieri, oggi un’auto ha investito (intenzionalmente dice la polizia) diversi pedoni, uccidendone 7.

Sette persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in Texas per un veicolo che le ha investite davanti a un centro di accoglienza per migranti. Le vittime sono quasi tutti migranti venezuelani.

Lo rende noto la polizia. L'auto "ha investito diverse persone che stavano aspettando alla fermata dell'autobus", ha detto a una stazione televisiva locale il portavoce della polizia di Brownsville Martin Sandoval.

Sette persone sono morte, il conducente del veicolo è stato arrestato e sta ricevendo cure, ha aggiunto.

Il guidatore che a bordo del suo Suv ha investito e ucciso sette persone vicino ad un centro migranti in Texas ha compiuto un "atto intenzionale”. Lo riferisce ai media americani il portavoce della polizia locale, Martin Sandoval precisando che l'uomo è stato arrestato per 'guida spericolata’.

Su Twitter il video: la vettura ad alta velocità

I migranti erano una dozzina, seduti o in piedi, sul marciapiede in attesa dell'autobus. In un video che gira in rete, ma se ne sconsiglia la visione, mostra la macchina arrivare ad alta velocità, falciandoli. La vettura si avvita su un fianco al contatto con il marciapiede: alcuni sono stati travolti, schiacciati, altri sono stati scaraventati a decine di metri di distanza. Un ragazzo è miracolosamente scampato e lo si vede allontanarasi sconvolto di corsa. Le immagini durabo 23 secondi, sono di una telecamera di sicurezza.