Texas, sparatoria in un centro commerciale. Ucciso l'assalitore. Morti e feriti

Centinaia di persone sono fuggite dal centro commerciale di Allen, sobborgo a nord di Dallas, dove c’è stata una sparatoria. Lo ha riferito la Cnn trasmettendo le immagini in diretta. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria è gigantesco e può contenere migliaia di persone.

L’assalitore è stato “neutralizzato” dalla Polizia. Questa la comunicazione fornita dalle forze dell’ordine.

Secondo la tv di Dallas Wfaa ci sarebbero almeno tre corpi coperti da lenzuola nell'area del centro commerciale di Allen, Texas, e' avvenuta una sparatoria. Il centro commerciale è il Premium Outlets. La polizia ha parlato anche di decine di feriti.

Si tratta dell’ennesima sparatoria negli Stati Uniti dove, la facilità con cui è possibile comprerare un’arma, è da tempo al centro di dibattito.

Impressionanti le immagini diffuse in diretta dalla Cnn dove si vedevano migliaia di persone uscire ordinatamente dal centro commerciale evacuato dalla polizia.

Un video che documenta la sparatoria nel centro commerciale in Texas e' stato messo in rete su Twitter dall'account I.E.N.: le immagini mostrano gente in fuga dal parcheggio, mentre si sentono chiaramente una serie di potenti esplosioni, almeno una decina in rapida successione, probabilmente colpi sparati da un fucile semiautomatico. La polizia di Allen, citta' a quaranta chilometri a nord di Dallas, parla di sparatoria e di "possibili feriti"