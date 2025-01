Sparatoria a New York davanti alla discoteca Amazura: almeno 11 feriti

New York, 2 gennaio 2025 – Ancora paura negli Stati Uniti, già sotto choc per la strage di New Orleans. Almeno 11 persone sono rimaste ferite in una sparatoria a New York avvenuta all'esterno della discoteca e sala concerti Amazura, nel quartiere del Queens. Lo riferisce il New York Post, citando la polizia locale. Ancora poche le informazioni. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi poco prima delle 23:20, ora locale.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona, tra cui il Long Island Jewish Hospital e il Cohen's Children Medical Center. Dalle prime informazioni sembra che nessuno di loro sia in condizioni critiche.

Come detto, la sparatoria arriva a poche ore di distanza da quanto avvenuto in Louisiana, dove l’ex militare 42enne Shamsud-Din Jabbar si è lanciato a tutta velocità alla guida di un pick-up contro la folla che festeggiava la fine dell'anno, poi è sceso dal mezzo e ha cominciato a sparare, prima di essere ucciso dalla polizia.

Notizia in aggiornamento