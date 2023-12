Sparatoria in un centro commerciale in Florida: ci sono molti feriti

New York, 23 dicembre 2023 – “Diverse persone” sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale a Ocala, Florida. Lo afferma la polizia locale, sottolineando che la persona che ha aperto il fuoco sarebbe fuggita.

Il centro commerciale Paddock Mall - prosegue la polizia - è in corso di evacuazione. "Per favore evitate l'area mentre ci sono le indagini”, aggiunge la polizia.

Qualche ora prima terrore a Baltimora. Un uomo armato di pistola ha iniziato a sparare nei pressi di una biblioteca: il bilancio è di un morto e quattro feriti