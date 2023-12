Baltimora, sparatoria vicino a una biblioteca: 1 morto e 4 feriti

Baltimora (Usa), 23 dicembre 2023 – Sparatoria vicino a una biblioteca a Baltimora, nel Maryland. Il bilancio è di un morto e quattro feriti ricoverati in ospedale. Secondo prime ricostruzioni, un uomo armato di pistola avrebbe cominciato a sparare nella notte, nel parcheggio accanto alla Woodlawn Branch Library, per poi scappare. Quando la polizia è giunta sul posto ha rinvenuto un’auto bianca crivellata di colpi, il corpo di un uomo e quattro persone ferite in modo grave. Da ore è caccia al killer. La polizia ha chiesto pubblicamente l'aiuto di possibili testimoni che possano aiutare a identificarlo.