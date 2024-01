SpaceX, rinviato ad oggi il lancio della missione Ax-3. A che ora sarà e il ruolo dell’astronauta italiano Walter Villadei

Roma, 18 gennaio 2024 – SpaceX ha rinviato ad oggi il lancio della missione Ax-3 di Axiom Space dal Kennedy Space Center, negli Usa, il cui volo verso la Iss era previsto per la scorsa notte e che vede a bordo anche l'astronauta italiano Walter Villadei dell'Aeronautica Militare Italiana.

SpaceX annuncia il lancio per oggi alle 22:49 ora italiana

L’ora del lancio

Il lancio è previsto per oggi alle 22.49 (ora italiana). Alla base del rinvio, come aveva spiegato su X la società spaziale di Elon Musk, è che Space X ha previsto "più tempo per completare tutti i controlli necessari per il lancio" e per effettuare le "analisi dei dati relativi alla navicella" Crew Dragon.

SpaceX ha quindi riferito di avere come obiettivo la giornata di oggi giovedì 18 gennaio per il lancio del Falcon 9 della Axiom Mission 3 (Ax-3) di Axiom Space, verso la Stazione Spaziale Internazionale, dal Launch Complex 39A (LC-39A) presso il Kennedy Space Center della Nasa in Florida.

All systems are looking good for today’s launch of Ax-3. Liftoff is targeted for 4:49 p.m. ET, and weather is 80% favorable → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/HqiM2bTJNk — SpaceX (@SpaceX) January 18, 2024

A bordo anche Walter Villadei: chi è

La società spaziale di Elon Musk ha dato così il via libera alla terza missione di Axiopm Space che vede a bordo anche l’astronauta italiano Villadei. Il colonnello dell’Aeronatica Militare Italiana è il pilota della missione che viaggia sulla navetta Crew Dragon di SpaceX e che sarà lanciata da un Falcon 9.

L’equipaggio

“Tutti i sistemi sono in buone condizioni”, ha scritto SpaceX in post su X. Anche le condizioni meteo “sono favorevoli all’80%”, ha aggiunto la società che porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale l’equipaggio guidato dal comandante Michael López-Alegría di U.S. e Spain, e composto anche dal primo astronauta turco e Mission Specialists Alper Gezeravcı, e dallo svedese Marcus Wandt dell’Agenzia Spaziale Europea.

L’impronta italiana

La Ax-3 parte dalla piattaforma di 39 A della storica base americana di Cap Canaveral, con un razzo Falcon 9 di Space X ed a bordo della navetta Crew Dragon ‘Freedom’, battezzata così in onore del leggendario astronauta americano Alan Shepard, il primo statunitense ad andare nello spazio con la missione Mercury-Redstone 3. A bordo della missione Ax-3 c’è anche tanto know-how italiano dell’Agenzia Spaziale Italiana.