Tre soldati Usa uccisi in Giordania in attacco di droni, 25 feriti. Biden: “Raid di milizie filo Iran”

Roma, 28 gennaio 2024 - Tre soldati dell'esercito americano sono stati uccisi e 25 sono rimasti feriti in un attacco di droni durante la notte contro. Si tratta delle prime vittime americane in Medio Oriente dall'inizio della guerra di Gaza.

Biden: milizie filo Iran

“Stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo attacco, ma sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran che operano in Siria e Iraq”, ha affermato il presidente americano Joe Biden. “I tre militari americani che abbiamo perso erano patrioti nel senso più alto e il loro sacrificio estremo non sarà dimenticato dalla nostra nazione”, ha aggiunto Biden, promettendo che “porteremo avanti il loro impegno nella lotta al terrorismo”. “E non abbiate dubbi: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo”, ha aggiunto.

Al confine con la Siria

L'uccisione dei tre soldati americani è avvenuta nella Torre 22, vicino al confine con la Siria. La Cnn riporta che a partire da venerdì, ci sono stati più di 158 attacchi contro gli Stati Uniti e le forze della coalizione in Iraq e Siria, anche se i funzionari Usa hanno descritto il costante lancio di droni, razzi e missili come infruttuosi in quanto spesso non hanno causato lesioni gravi o danni alle infrastrutture.

Non è chiaro il motivo per cui le difese aeree non siano riuscite a intercettare il drone, che sembra essere il primo attacco noto alla Torre 22 da quando sono iniziati gli attacchi contro gli Stati Uniti e le forze della coalizione il 17 ottobre, aggiunge l'emittente. Le forze americane presenti nell'avamposto colpito sono presenti come parte di un'operazione di consulenza e assistenza alla Giordania.