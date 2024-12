Siria, Israele distrugge i siti militari. Al-Bashir: “Pubblicheremo lista di ufficiali coinvolti nelle torture di Assad”

Roma, 10 dicembre 2024 – Continua il cambio di regime in Siria: dopo la nomina di Muhammad al-Bashir alla carica di primo ministro, il leader dei ribelli Abu Mohammad al-Jolani (che ora utilizza il suo vero nome, Muhammad al-Shara) ha annunciato che oggi verrà pubblicata una lista di ufficiali fedeli ad Assad coinvolti nelle torture sistematiche svolte dal precedente governo.

Nel frattempo, Israele continua le sue operazioni in territorio siriano, le prime dal 1973: secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, l’Idf ha lanciato 310 raid dalla caduta di Assad, colpendo aeroporti, radar, depositi di armi e munizioni e centri di ricerca militare. Di fatto, le principali infrastrutture militari di Damasco non esistono più.

Le notizie in diretta

Bombardamento israeliano nella regione di Quneitra (Ansa)