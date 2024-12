Siria news, i ribelli: “Siamo a 20 chilometri da Damasco”. Giallo su Assad, esercito e russi iniziano il ritiro

Roma, 7 dicembre 2024 – Sono ore cruciali per la guerra in Siria. L’esercito regolare e le forze militari russe avrebbe iniziato questa mattina il ritiro dal distretto di Quneitra. Secondo il New York Times anche l’Iran ha cominciato a evacuare diplomatici e personale militare. Nel frattempo, i ribelli avanzano, guadagnano il controllo di posizioni strategiche (Daraa e Suwayda ieri nel sud del Paese) e stanno ormai mettendo sotto assedio Homs. Fonti degli insorti dichiarano che le milizie sarebbero a circa venti chilometri dalla capitale Damasco. Una fonte israeliana sostiene che “le probabilità che l’esercito crolli sono aumentante”. Il Libano ha mandato truppe alla frontiera e la Giordania ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare il Paese. Tutto lascia intendere che il regime di Assad potrebbe avere i giorni, se non le ore contate. E proprio sulle sorti del presidente siriano aleggia un alone di mistero. Secondo fonti governative i suo parenti stretti sarebbero già fuggiti: moglie e figli in Russia, mentre i cognati si sarebbero rifugiati negli Emirati Arabi. Riunione alla Farnesina del ministro degli Esteri Antonio Tajani: sul tavolo l’evacuazione dei religiosi e degli italiani in Siria di fronte all’avanzata dei ribelli. Già in nottata gli Usa avevano chiesto agli americani di lasciare subito il territorio.

Un manifesto di Assad vandalizzato in Siria (Ansa)