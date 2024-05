Siria: la first lady Asma Al Assad ha la leucemia, annullati tutti gli impegni

Damasco, 21 maggio 2024 - La presidenza della Siria ha annunciato che Asma Al Assad, moglie del capo dello Stato Bashar Al Assad, è in cura per la leucemia. Meno di cinque anni fa la first lady è guarita da un tumore al seno, diagnosticato nel 2018 e per il quale si era operata nel gennaio del 2019.

Il comunicato condiviso sui social specifica che la 48enne Al Assad è affetta dalla leucemia mielogena acuta, un cancro del sangue e del midollo osseo. Di conseguenza, nei prossimi mesi non prenderà parte agli impegni pubblici a fianco del marito.

Nata a Londra nel 1975 da una ricca famiglia siriana, Asma conosce Bashar Al-Assad negli anni Novanta, quando il futuro presidente studia oftalmologia nella capitale britannica. All'epoca, il 'successore designato' di suo padre, il rais Hafiz Al Assad, è il primogenito Basil. È solo in seguito alla sua morte, avvenuta nel 1994 per un incidente stradale, che Bashar torna in Siria con un destino segnato: quello di diventare il prossimo capo di Stato. Nel frattempo, Asma lavora nella sede londinese della Deutsche Bank. Nel 2000 i due si sposano a Damasco, qualche settimana dopo l'ascesa al potere di Bashar. Asma ha sempre giocato un ruolo attivo come first lady, occupandosi di beneficenza, di empowerment femminile, di bambini e dello sviluppo dell'informatica, di cui è esperta. Con suo marito ha tre figli: Hafez, Zein e Karim.

Lo scorso anno, Asma ha accompagnato Al Assad nel viaggio di Stato negli Emirati Arabi Uniti, un segnale che stando a Reuters ha sottolineato la crescente rilevanza della first lady sul piano pubblico.