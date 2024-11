Chanel Banks, attrice di Gossip Girl, è scomparsa a Los Angeles. La famiglia: “Il marito non ci aiuta a trovarla”

Roma, 13 novembre 2024 – L’attrice statunitense Chanel Banks, parte del cast della celebre serie tv Gossip Girl, è scomparsa dal suo appartamento di Los Angeles: lo ha denunciato la sua famiglia, che continua a cercarla da due settimane.

La cugina di Chanel, Danielle-Tori Singh, sta raccondando la vicenda sui social cercando aiuto e ha creato una raccolta fondi su GoFundMe. Sulla piattaforma, Singh spiega che l’attrice 36enne, che interpretava Sawyer Bennett nella famosa serie, non è più in contatto con i suoi cari dal 30 ottobre. Dopo le segnalazioni della famiglia, la polizia ha cercato di controllare quale fosse la situazione di Banks il 7 e l’8 novembre, ma la giovane non è stata trovata nel suo appartamento di Playa Vista in nessuna delle due occasioni.

Sigh ha riportato di essere volata dal Canada alla California con la zia per cercare la cugina scomparsa e di essere riuscita ad entrare nell’appartamento della 36enne, dove ha scoperto che l’attrice aveva lasciato l’auto nel garage e aveva lasciato solo il suo cane. Quest’ultimo particolare ha allarmato le due donne, perché Banks “non andrebbe da nessuna parte senza il suo cagnolino”, ha spiegato la cugina.

“Non lascerò la California finché non avrò trovato mia cugina”, ha detto Singh alla KTLA, canale di informazione locale, intervistata pochi giorni dopo la scomparsa di Banks. “Cinque giorni senza avere notizie di mia cugina sono un campanello d'allarme. – ha aggiunto la donna – Non passa più di 48 ore senza parlare con me o con sua madre”.

La polizia di Los Angeles ha aperto un caso e Chanel Banks è al momento considerata ufficialmente una persona scomparsa, dal momento che non ci sono i segni di un crimine violento. Singh si è detta molto scontenta del lavoro degli agenti e ha scritto sul suo profilo Facebook: “Mi hanno aiutato di più persone estranee della polizia di Los Angeles”.

La pagina GoFundMe creata dalla cugina di Chanel Banks

Secondo quanto dichiarato dalla famiglia, il marito – con cui l’attrice è sposata da circa un anno – non si sta mostrando collaborativo con gli investigatori. “Gli abbiamo chiesto dove si trova Chanel, e tutto quello che continua a dire è che ‘non vuole essere trovata, si farà sentire quando sarà pronta’”, si legge nella dichiarazione della famiglia. “Sostiene di non sapere dove sia, dice di non averla più vista né sentita dal 7 novembre, ma non ha mai chiamato la polizia per dire che è sparita”, ha aggiunto la famiglia. Singh sostiene anche – sempre sulla sua pagina Facebook – che l’uomo abbia rimosso i volantini appesi nel quartiere dalla famiglia.

La famiglia ha raccolto al momento circa 3.500 dollari tramite la pagina su GoFundMe, che verranno usati per assumere un investigatore privato. “Ci servono soldi per gli hotel, il cibo, il noleggio dell’auto e la benzina”, ha aggiunto Sigh, spiegando che anche la madre di Banks le ha raggiunte da New York per cercare la figlia.