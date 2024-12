Incidenti aerei, i voli precipitati tra giallo ed errore umano

L'aereo precipitato nel Kazakistan in circostanze ancora tutte da chiarire (guasto ai sistemi di controllo o bersaglio di un missile di difesa aerea russo?) è solo l'ultimo di una serie di incidenti in aria registrati dal secondo dopoguerra e che hanno visto numerosi abbattimenti di aerei civili da parte di forze militari. La causa principale sono gli errori di identificazione tra velivoli civili e potenziali minacce militari e spesso avvengono in contesti di conflitto o esercitazioni militari. Ma un ruolo rilevante, non di rado, è giocato anche dalla scarsa comunicazione con il velivolo o dalla mancanza di coordinamento tra enti civili e militari.

Il caso del velivolo precipitato in Kazakistan ricorda quanto avvenuto nel 1970, quando un aereo Alitalia rimase coinvolto in un incidente simile per fortuna senza conseguenze per le persone a bordo. Il 26 giugno 1970 il volo Alitalia 713, operato con un DC8, si stava avvicinando allo spazio aereo siriano dopo il decollo da Teheran quando ai piloti fu comunicato che lo spazio aereo siriano era stato chiuso. Il pilota richiese indicazioni per Beirut e gli fu detto di volare a Damasco e da lì di virare verso la capitale libanese. Mentre si trovava a 6,5 km a est da Damasco, un missile aria-aria colpì l'ala sinistra. Il pilota spense il motore n.1 e riuscì ad atterrare in sicurezza a Beirut. Tutti i 94 occupanti sopravvissero. Al momento dell'attacco, diversi Mirage israeliani erano impegnati in duelli aerei con alcuni MiG-17 siriani e MiG-21 egiziani.

Ma non sempre l'esito è stato positivo per passeggeri e membri dell'equipaggio. Ecco i casi più noti di voli civili precipitati in circostanze misteriose, alcuni dei quali restano ancor oggi avvolti nel mistero o protetti dal segreto di Stato.