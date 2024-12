Aereo precipitato in Kazakistan, l’Azerbaijan Airlines sospende i voli verso sette città russe

Baku, 27 dicembre 2024 – Recuperata la seconda scatola nera del volo della Azerbaijan Airlines, precipitato nel Kazakistan occidentale il giorno di Natale. Le prime indicazioni suggeriscono che il volo J2-8243 potrebbe essere stato abbattuto da un missile del sistema antiaereo russo. Per il momento il Cremlino si è trincerato dietro un "no comment". "È in corso un'inchiesta" e "fino alle conclusioni non ci riteniamo autorizzati a fornire valutazioni e non lo faremo", ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Tuttavia, su Telegram, il capo dell'agenzia per l'aviazione civile russa Dmitry Yadrov ha detto che droni ucraini stavano attaccando la città di Grozny mentre il velivolo tentava di atterrare. Al contrario l’Ucraina accusa Mosca, che – a suo dire – “deve essere ritenuta responsabile per l'abbattimento”.

Alcuni dei passeggeri sopravvissuti del volo dell'Azerbaijan Airlines (Ansa)

Intanto l'Azerbaijan Airlines ha annunciato la sospensione dei voli verso sette città russe. La compagnia aerea ha dichiarato che la decisione è stata presa "tenendo conto dei risultati preliminari dell'indagine sull'incidente e valutando i rischi per la sicurezza dei voli". Lo stop a partire da domani riguarderà i collegamenti tra Baku e Mineralnye Vody, Sochi, Volgograd, Ufa e Samara.

Nel disastro hanno perso la vita 38 persone, mentre una trentina sono stati i sopravvissuti.