Scandalo in Spagna, l’ex cognato della regina Letizia: "Ero il suo amante". E gli piovono addosso minacce di morte

Madrid, 7 dicembre 2023 – Una presunta storia d’amore clandestina con quella che sarebbe diventata sua cognata e poi futura regina di Spagna, Letizia. Lui è Jaime del Burgo, 53 anni, avvocato e imprenditore, colui che sposò nel 2012 Telma Ortiz, la sorella di Letizia, dalla quale divorziò due anni dopo. Del Burgo, amico di gioventù della regina e testimone delle nozze con Felipe VI, afferma di aver avuto una relazione con Letizia prima e durante il matrimonio. L’uomo, che ora vive in Gran Bretagna ed è figlio del primo presidente del governo forale di Navarra dalla fine del regime franchista, avrebbe anche pubblicato dei tweet compromettenti, tra il 2 e il 3 dicembre, poi subito cancellati. “Amore, indosso la tua pashmina. È come sentirti al mio fianco. Si prende cura di me. Mi protegge”, recita uno dei messaggi che mostra un selfie allo specchio di Letizia. I post sono stati visualizzati oltre un milione di volte, ma molti utenti hanno messo in dubbio l’autenticità dell’account.

Tuttavia le rivelazioni più scottanti sulla presunta relazione sarebbero nel libro 'Letizia y yo’ di Jaime Penafield, giornalista ed esperto di gossip della casa reale. Nel testo, di cui sono già state pubblicate ampie anticipazioni, Jaime del Burgo confermerebbe la love story. E, prima di sapere della relazione di lei con l'allora principe Felipe di Borbone, sarebbe stato sul punto di chiederla in sposa e aveva già pronto “un anello di fidanzamento”, ha confermato Penafield in una recente intervista, aggiungendo che in seguito quel loro rapporto si sarebbe trasformato in “una grande amicizia”.

Queste rivelazioni – scrive però oggi il Daily Mail – avrebbero scatenato un’ondata di odio nei confronti dell’imprenditore, a cui sarebbero giunte minacce di morte. "Non cambio una virgola dei miei post cancellati – ha insistito del Burgo in un nuovo tweet, replicato in spagnolo e in inglese –. Apprezzo i messaggi di chi ha capito che avrei avuto le mie ragioni. Non nutro alcun rancore verso coloro che hanno minacciato di uccidermi. Non mi sento orgoglioso. Ma la verità è quella che è”. Concludendo poi: “Riconosco un solo Re nei Cieli e il suo nome è Gesù di Nazaret. Mi giudicherà”.

Alla richiesta di una dichiarazione ufficiale avanzata dal tabloid britannico, la casa reale di Spagna ha risposto con un “no comment” di rito. Letizia Ortiz, che aveva divorziato dal suo primo marito nel 1999, ha incontrato il principe Felipe nel 2003.

