Saulos Chilima, è giallo: scomparso aereo con il vicepresidente del Malawi

Roma, 10 giugno 2024 – Scomparso dai radar l’aereo militare che trasportava Saulos Chilima, vicepresidente del Malawi. Lo ha annunciato il governo. Secondo le notizie fornite dalle autorità, il velivolo non è riuscito a effettuare un atterraggio questa mattina.

“Tutti gli sforzi delle autorità dell’aviazione per entrare in contatto con il volo da quando è uscito dai radar sono falliti in questa fase”, ha affermato in una nota l’esecutivo.

L’aereo, decollato poco dopo le 9:00 ora locale, trasportava il vicepresidente, 51 anni, e altre nove persone. Il presidente Lazarus Chakwera ha chiesto alle forze regionali e nazionali di condurre “ricerche immediate per localizzare il dispositivo”, si legge nella dichiarazione.

Nel 2022, Saulos Chilima era stato sospeso dall’incarico dopo essere stato arrestato e perseguito per corruzione nell’ambito di uno scandalo che aveva coinvolto un uomo d’affari anglo-malawi. A maggio, un tribunale del Malawi ha annullato le accuse.