Rotterdam, sparatoria in ospedale: diversi morti. “Killer in tenuta da combattimento, aveva le cuffie”

Rotterdam, 28 settembre 2023 – Paura e sangue a Rotterdam, in Olanda, dove “diverse persone” sono morte oggi pomeriggio a seguito di alcune sparatorie in città. Arrestato un uomo, sospettato di essere coinvolto negli attacchi. Si tratta di “un residente di Rotterdam di 32 anni”, scrive su X la polizia locale. “Escludiamo che ci sia un secondo uomo”, aggiungono le autorità. Secondo i media locali il presunto killer avrebbe anche appiccato un incendio.

Le informazioni sono ancora frammentarie: la prima sparatoria è avvenuta in una casa a Heiman Dullaertplein, nel distretto di Delfshaven. Poi il sospettato avrebbe sparato in un'aula dell'università Erasmus e quindi avrebbe fatto irruzione in un ospedale, dove avrebbe appiccato un secondo rogo.

Per il momento le forze dell'ordine confermano la presenza di vittime, senza però fornire un bilancio preciso, sottolineando che intendono prima informare i parenti e i familiari. Testimoni descrivono il killer vestito in tenuta da combattimento, con le cuffie da telefonino nelle orecchie e uno zaino in spalla.

Non è la prima volta che Rotterdam finisce sotto i riflettori per episodi simili. Solitamente, le sparatorie vengono attribuite a regolamenti di conti tra bande di narcotrafficanti rivali. Nel 2019, a Utrecht, tre persone furono uccise a colpi di arma da fuoco mentre erano a bordo di un tram.

Notizia in aggiornamento