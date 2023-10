Chi è Robert Fico: dalle simpatie per Putin agli oligarchi, la rete del potere

Bratislava, 1 ottobre 2023 – Robert Fico, 59 anni, ex premier vincitore delle elezioni in Slovacchia, è raccontato soprattutto da una parola: metamorfosi. Il leader populista, filorusso con chiare simpatie per Putin, xenofobo e no vax, è reduce da una campagna elettorale dai toni molto aggressivi. Si sprecano gli epiteti irriferibili verso la presidente della Repubblica Zuzana Caputova, definita “marionetta di George Soros”, e questa è la definizione più gentile. Contrario alla Nato, Fico – amante delle auto sportive e del calcio – nel 2022 ha manifestato contro la permanenza dei soldati americani in Slovacchia. Ha invece intessuto ottimi rapporti con gli oligarchi, caratterizzati da legami clientelari e dal trasferimento di potere e denaro statale a persone amiche.

Nel corso di una tempestosa campagna elettorale ha anche attaccato l'Ue, criticato Bruxelles per le sanzioni anti-russe, spaventato i migranti.