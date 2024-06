Risultati elezioni Francia 2024: la diretta. Exit poll e sondaggi

Parigi, 30 giugno 2024 - L'affluenza in Francia per il primo turno delle legislative sfiora il 60% (59,39%) alle 17, registrando 20 punti in più rispetto alla stessa ora delle legislative 2022. Si tratta di un record dal 1978. I primi risultati ufficiali e gli exit poll saranno diffusi a partire dalle 20, quando chiudono gli ultimi seggi elettorali. In origine, i francesi non dovevano tornare alle urne prima del 2026, durante le elezioni comunali. E le prossime elezioni legislative non avrebbero dovuto svolgersi fino al 2027, dopo le prossime elezioni presidenziali. Ma domenica 9 giugno, subito dopo la grande vittoria della lista del Rassemblement National di Jordan Bardella alle elezioni europee, Emmanuel Macron ha deciso di sciogliere l'Assemblea nazionale. Questo scioglimento ha posto fine anticipatamente al mandato di tutti i 577 deputati. E provocato nuove elezioni legislative anticipate. I francesi sono quindi chiamati alle urne oggi, 30 giugno, e il 7 luglio per rinnovare l'Assemblea ed eleggere i propri rappresentanti.

Emmanuel Macron con la moglie Brigitte al seggio (foto Ansa)

Le notizie in diretta