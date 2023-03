Riforma della giustizia in Israele, cosa dice e perché ha scatenato le proteste

Nel cartello il premier Netanyahu e il ministro della Giustizia Levin (Ansa)

Tel Aviv, 27 marzo 2023 - Lo Stato di Israele è investito da un'ondata senza precedenti di proteste di piazza. Una grande fetta della società civile si è mobilitata contro la riforma della giustizia che è in fase di approvazione in Parlamento. Oggi uno sciopero generale ha paralizzato il Paese. La nuova legge è contestata anche all'interno del governo. Fino a ieri il premier Benjamin Netanhyau ha messo a tacere il dissenso, per esempio licenziando il ministro della Difesa che chiedeva di sospedere i lavori parlamentari. Ma il movimento popolare ha trainato dietro sé una parte delle istituzioni, dall'Esercito all'Università, fino al presidente Isaac Herzog in persona, che ha chiesto a Netanyahu di fermarsi in nome dell'unità nazione. E in serata il primo ministro si è visto costretto a fare il passo indietro, senza cancellare la riforma, beninteso, ma solo congelando il voto. L'equilibrio è precario dal momento che l'estrema destra che appoggia il governo spinge per tenere la barra dritta ed è disposta a rimandare solo fino a dopo Pasqua. E' la crisi più grossa che Israele abbia mai attraversato dalla sua nascita (1948). Cosa prevede la riforma della giustizia Ma cosa prevede la contestatissima riforma? Di fatto la legge consente un rafforzamento dei poteri del governo...