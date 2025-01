Il magnate René Benko arrestato in Austria, è indagato anche in Italia

Vienna, 23 gennaio 2025 – E’ stato prelevato stamani alle 8.15 nella sua villa di Innsbruck il magnate austriaco René Benko. E’ in custodia cautelare per il crac miliardario della sua azienda, Signa Holding. Benko è indagato in altri tre Paesi tra cui l’Italia. La procura di Trento aveva emesso un mandato di arresto contro di lui lo scorso dicembre, poi rifiutato dalle autorità di Vienna, nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto decine di amministratori locali e imprenditori accusati a vario titolo di truffa, influenze illecite e corruzione.

Secondo quanto scrive il Kronen Zeitung, l’accusa mossa dagli inquirenti austriaci contro Benko è di “lesione dolosa degli interessi dei creditori” nell'ambito della procedura concorsuale di Signa. Si teme l’inquinamento delle prove e la ripetizione del reato. L’imprenditore si troverebbe ora nel carcere di Innsbruck - ‘Zieglstadl’- in attesa di interrogatorio. Benko aveva “rastrellato miliardi con l'intricata struttura della sua azienda Signa. – scrive ancora in quotidiano –. Il suo impero è crollato a causa della sue dimensioni, come l’Impero Romano”. Una mala gestione che ha portato nel giro di tre anni dalla nascita dell’azienda (era il 2000) a una montagna di debiti e che alla fine è implosa sfociando del più grande fallimento della storia austriaca.

Notizia in aggiornamento