Raid russo su Kharkiv, bombe su parco giochi e palazzo di 12 piani: cinque morti e 47 feriti

Roma, 30 agosto 2024 – È di cinque morti, tra i quali una 14enne, e 47 feriti, di cui venti gravi, il bilancio degli attacchi aerei lanciati oggi dalla Russia sul distretto di Nemyshlyansky della città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Secondo le autorità locali, una bomba è caduta nell'area dove si trova un parco giochi. Colpito anche un palazzo di 12 piani, che è stato divorato dalle fiamme.

"L'attacco russo a Kharkiv ha colpito direttamente i civili. Tutti i servizi di emergenza sono impegnati nell'operazione di salvataggio". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L'attacco russo a Kharkiv ha colpito direttamente le persone, una casa'', ma ''questo attacco effettuato utilizzando una bomba aerea guidata russa'' è ''un attacco che avrebbe potuto essere evitato se le nostre Forze di difesa avessero avuto la capacità di distruggere gli aerei militari russi nelle loro basi''. Ha scritto poi su 'X' Zelensky.

''Abbiamo bisogno di decisioni forti dai nostri partner per fermare questo terrore. Questa è un'esigenza assolutamente legittima. Non c'è una ragione razionale per limitare la difesa dell'Ucraina. Abbiamo bisogno di capacità a lungo raggio e della piena attuazione degli accordi di difesa aerea per l'Ucraina. Queste sono misure salvavita'', ha aggiunto il presidente ucraino, in riferimento alla richiesta dei Paesi alleati di non usare direttamente le armi fornite su territorio russo.

Il governatore della regione, Oleh Syniehubov, ha confermato via Telegram il bilancio provvisorio di cinque morti e una quarantina di feriti a seguito di cinque bombardamenti. Sinegubov ha affermato che cinque località della città sono state colpite da un attacco russo proveniente dalla regione di Belgorod. Secondo quanto riferito da Synehubov, gli attacchi a Kharkiv sono stati messi a segno con bombe guidate UMPB D-30. I raid hanno colpito un edificio di 12 piani, innescando un incendio, quindi la zona centrale della città e il quartiere Slobidskyi, dove sono state danneggiate tre case e un magazzino.