Il principe William menziona il fratello Harry: è la prima volta in sei anni

Londra, 28 ottobre 2024 – Il principe William ha menzionato pubblicamente il fratello Harry per la prima volta da anni, rievocando un ricordo d'infanzia nel suo prossimo documentario della Itv. E in Gran Bretagna si sono scatenate subito speculazioni su una possibile riconciliazione tra i due figli di re Carlo III.

Nel lungometraggio, che sarà trasmesso il 30 e il 31 ottobre, il principe del Galles racconta di quando la principessa Diana portò i figli a visitare un rifugio per senzatetto più di 30 anni fa. "Mia madre portò Harry e me al The Passage. All'epoca dovevo avere circa 11 anni o forse 10 – dice nel filmato l'erede al trono –. Non ero mai stato in precedenza in un posto simile ed ero un po' ansioso per cosa aspettarmi. Ma la mamma, come sempre, ci fece sentire rilassati, ridendo e scherzando con tutti".

In realtà il principe si concentra soprattutto sull'impegno umanitario della madre e su come questo sia stato una fonte di ispirazione per lui, spiegando quanto quelle visite lo abbiano aiutato a vedere "oltre le mura del palazzo". E poi riferisce di come anche lui cerchi di trasmettere quello stesso impegno ai suoi figli.

Il principe William gioca a scacchi durante la su prima visita al ritrovo per senzatetto 'The Passage' (Ansa)

Tuttavia gli osservatori della royal family si sono concentrati soprattutto su quel ricordo di Harry. Si ritiene che l'ultima volta che William abbia parlato pubblicamente del fratello sia stato sei anni fa, nel 2018, in occasione di un'intervista al Royal Foundation Forum. In realtà, al momento, non ci sono segnali concreti di un possibile riavvicinamento, anche se in questi ultimi mesi il secondogenito di Carlo ha viaggiato molto in Europa per attività benefiche, ma senza la moglie Meghan Markle. I più perfidi prospettano un possibile divorzio dei duchi di Sussex, anche se la coppia ha appena comprato una villa in Portogallo. E anche in questo caso le voci si sono sprecate, con alcuni osservatori che hanno ipotizzato un tentativo di avvicinamento alla royal family. Quale che sia la verità, la strada per una pace tra i due figli di Carlo e Lady D resta tutta in salita.