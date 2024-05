Prigozhin, una statua a grandezza naturale per il leader del Gruppo Wagner nel cimitero di San Pietroburgo

San Pietroburgo, 29 maggio 2024 - Yevgeny Prigozhin sarà ricordato da una statua in bronzo appena eretta el cimitero Porokhovskoye di San Pietroburgo, dove riposa il leader dei mercenari del Gruppo Wagner. Ne dà notizia la testata online Meduza.

Una statua per Yevgeny Prigozhin nel cimitero Porokhovskoye di San Pietroburgo

La statua è in grandezza naturale con tre medaglie sul petto ed è sorretta da un blocco di granito su cui si leggono il suo nome e le date di nascita e di morte. Lo scultore Yaroslav Barkov interpellato dalla testata Fontanka ha detto che la madre di Prigozhin "non voleva categoricamente un'immagine militare" nel monumento e ha insistito affinché il figlio fosse raffigurato come un "patriota civile".

Prigozhin morì nell'agosto del 2023 in un disastro aereo sospetto. Il leader della Wagner era entrato in contrasto con il presidente Vladimir Putin ed aveva anche tenatto un colpo di Stato. Era stato rimosso dall'incarico e quando ormai sembrava che la furia dello zar fosse placata, ecco il misterioso incidente aereo in cui presero al vita oltre a lui altre nove persone, i suoi luogotenenti e tre membri dell'equipaggio del piccolo Embraer. Il velivolo cadde mentre volava da Mosca a San Pietroburgo, e secondo gli osservatori internazionali fu volutamente abbattuto dal Cremlino.