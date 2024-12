Precipita per 150 metri in un burrone. Morto patron di Mango, colosso della moda

È caduto accidentalmente nel cuore della montagna di Montserrat, vicino Barcellona, che nasconde le Cuevas di Colibatò uno spettacolare mondo di cave di salnitro, stratificazioni geologiche antiche migliaia di anni. Una tragica fine per Isak Andic, 71 anni, fondatore della celebre catena di abbigliamento Mango, proprietario di una delle maggiori fortune di Spagna: è morto dopo essere precipitato da un’altezza di 150 metri in un burrone durante un’escursione con i familiari. Grande sportivo e appassionato di alpinismo, l’imprenditore era in compagnia di uno dei tre figli, Jonathan Andic, e della moglie sul sentiero delle celebri grotte, che ispirarono Gaudì per il progetto della Sagrada Familia e che conduce al monastero di Montserrat. D’un tratto è scivolato precipitando nel vuoto. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.