Israele: “Pronti a occupare la Striscia di Gaza. Popolazione spostata”. Hamas: “Non più interessati a colloqui sulla tregua”

06:18

Hamas: "Non più interessati ai colloqui sulla tregua"

Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato che il gruppo palestinese non è più interessato ai colloqui per una tregua con Israele e ha esortato la comunità internazionale a porre fine alla "guerra della fame" messa in atto da Israele contro Gaza. "Non ha senso avviare colloqui o prendere in considerazione nuove proposte di cessate il fuoco finché la guerra della fame e la guerra di sterminio continuano nella Striscia di Gaza", ha dichiarato Basem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas, esortando la comunità internazionale "a fare pressione sul governo Netanyahu affinché ponga fine ai crimini di fame, sete e uccisioni" a Gaza. Le sue parole arrivano all'indomani dell'annuncio dell'esercito israeliano di operazioni estese nella Striscia, che comprenderanno anche il trasferimento della "maggior parte" dei suoi residenti.