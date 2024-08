Pavel Durov, Wsj: il pranzo con Macron e il cellulare hackerato dagli 007 francesi

Roma, 28 agosto 2024 – Emergono dettagli sui ‘rapporti’ tra Pavel Durov e la Francia negli ultimi anni. Il Wall Street Journal, affemra che in un pranzo nel 2018 il presidente francese Emmanuel Macron invitò Pavel Durov a trasferire Telegram a Parigi ma l'imprenditore di origine russa rifiutò. Il giornale cita persone a conoscenza delle discussioni.

Nel corso del pranzo, ha aggiunto una fonte, Macron discusse anche di concedergli la cittadinanza francese. Nato a San Pietroburgo, Durov ha lasciato la Russia nel 2014 e da allora ha ottenuto diverse nazionalità, tra cui quella degli Emirati Arabi Uniti, dove ha sede Telegram, e quella francese, avuta però nel 2021.

Il presidente francese Emmanuel Macron (foto Ansa)

Sempre secondo il Wsj, nel 2017 gli 007 francesi presero di mira Durov in un'operazione congiunta con gli Emirati Arabi Uniti che hackerarono il suo iPhone. La sicurezza francese era preoccupata per l'uso di Telegram da parte dello Stato islamico per pianificare attacchi.

L'operazione di spionaggio del 2017, che non era stata segnalata in precedenza, era denominata in codice ‘Purple Music’, hanno spiegato le fonti al Wsj. I governi hanno preso di mira il fondatore di Telegram a causa dei gruppi che sono stati attratti dalla sua app, che spaziano dai dimostranti pro-democrazia e dai dissidenti ai militanti islamici, ai trafficanti di droga e ai criminali informatici.

Pavel Durov (foto Ansa/Telegram)

Secondo una persona vicina a Durov, per anni l'azienda ha ignorato le citazioni in giudizio e gli ordini del tribunale inviati dalle autorità competenti, che si accumulavano in un indirizzo e-mail aziendale raramente controllato. Telegram afferma di essere ora conforme al Digital Services Act dell'Unione Europea, che richiede alle aziende online di collaborare con le autorità per contrastare la diffusione di contenuti illegali sulle loro piattaforme.