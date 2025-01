Ostaggi nella prigione di Arles: sequestrati da detenuto armato

Roma, 3 gennaio 2025 – Cinque persone – quattro infermieri e un agente penitenziario – sono in ostaggio della prigione di Arles, nel sud della Francia: a sequestrarle è un detenuto di 37 anni armato di coltello e affetto da problemi psichiatrici. Si trova in prigione per stupro e dovrebbe uscire nel 2031. Dietro l’azione di oggi ci sarebbe la sua richiesta di trasferimento in un altro penitenziario.

Sul posto, come segnalato dalla questura di Bouches du Rhone, stanno agendo delle squadre specializzate. “La situazione sta evolvendo in modo tranquillo”, ha fatto sapere una fonte del carcere. I media locali riportano che “il Raid (le forze speciali, ndr) è stato attivato dal prefetto di polizia, che sta monitorando da vicino la situazione”. Anche il ministro della Giustizia, Gerald Darmanin, è costantemente aggiornato sulla situazione: ha affermato di aver mobilitato i mezzi per porvi fine.

Al 1° dicembre, in Francia erano detenute 80.792 persone per 62.404 posti: un nuovo record secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero della Giustizia. Il sovraffollamento carcerario è una problematica endemica – con un tasso di densità del 129,5% – in cima alle priorità del ministro dell'Interno, Bruno Retailleau.

Notizia in aggiornamento