New York, 23 settembre 2019 - Sessantasei stati hanno aderito all'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica - emissioni aggiuntive zero - entro il 2050. Lo hanno annunciato oggi le Nazioni Unite, poco prima dell'apertura del loro vertice sul clima - il Climate action summit - a New York. Questi 66 Paesi si aggiungono a 10 regioni, 102 città e 93 imprese che si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo "zero emissioni" entro la metà del secolo; un obiettivo ideale fissato dagli scienziati per contenere il riscaldamento della Terra, nei limiti fissati dall'accordo di Parigi del 2015. L'obiettivo è parte della Climate Ambition Alliance promossa dal Cile.

Altri 59 paesi hanno segnalato l'intenzione di aumentare entro il 2020 gli impegni volontari di riduzione delle emissioni (NDC) presi a Parigi e altri 11 hanno annunciato di avere già avviato il processo. Il problema relativamente all'aggiornamento degli NDC è che i paesi che si sono impegnati ad aggiornarli, rendendoli più severi, contano poco in termini di emissioni: solo il 7,4% delle emissioni globali. Aggiungendo anche l'Europa, che vale circa il 10% si arriva appena al 17% delle emissioni globali. Ancora troppo poco. Mancano infatti i paesi negazionisti come Usa e Brasile, mancano la Cina, l'India, il Giappone, la Russia, l'Australia, il Sudafrica, la Corea. Ammesso che al vertice di Santiago del Cile, a dicembre, anche la Cina e qualche altro paese di media grandezza possa unirsi ai paesi di bunna volontà, siamo ancora lontani dal necessario.

L'elenco dei paesi disponibili ad impegni più stringenti e alll'obettivo del 2050 si può trovare qui

Il discorso all'Onu di Greta Thunberg

Contro le lentezze e le ipocrisie del processo negoziale si è espressa ieri Greta Thunberg, la giovane attivista promotrice del movimento Fridays for Future che ha fatto un discorso durissimo. "E' tutto sbagliato. Non dovrei essere qui. Dovrei tornare a scuola dall'altra parte dell'oceano. Eppure - ha detto parlando davanti al Segretario Generale delle Nazioni Unite - venite tutti da me per avere speranza. Come osate! Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote. La gente soffre. La gente sta morendo. Interi ecosistemi stanno crollando. Siamo all'inizio di un'estinzione di massa. E tutto ciò di cui si può parlare sono soldi e favole di una crescita economica eterna. Come osate!".

"Da più di 30 anni - ha ricordato - la scienza è cristallina. Come osate continuare a distogliere lo sguardo, e venire qui dicendo che state facendo abbastanza, quando la politica e le soluzioni necessarie non si vedono ancora da nessuna parte. La gente sta morendo. Interi ecosistemi stanno crollando. Siamo all'inizio di un'estinzione di massa. E tutto ciò di cui si può parlare sono soldi e favole di una crescita economica eterna. Come osate! Con gli attuali livelli di emissioni, il bilancio di CO2 rimanente sarà completamente esaurito in meno di otto anni e mezzo".

