New York: donna bruciata viva nella metropolitana, arrestato un uomo

New York, 23 dicembre 2024 – Una donna è stata bruciata viva nella metropolitana di New York. Il terribile accaduto si è verificato nella mattinata di ieri (7.30 ora locale, le 13.30 in Italia) sul treno F della metropolitana all'altezza della stazione di Stillwell Avenue, a Coney Island.

I media americani riportano che un uomo si sarebbe avvicinato ‘con calma’ alla donna dormiente e avrebbe utilizzato un accendino per dare fuoco ai vestiti che indossava, appiccando così fiamme mortali e facendola bruciare viva. Gli agenti della polizia di New York sono intervenuti in seguito alla segnalazione dell’incendio e hanno trovato la donna avvolta dalle fiamme mentre era seduta sul treno. Sono state inoltre trovate delle bottiglie di liquore che la circondavano, anche se non è ancora chiaro se queste abbiano avuto un qualche ruolo nell'incendio.

L'uomo, dopo aver eseguito il terribile gesto, ha poi guardato, da una panchina sulla piattaforma della metropolitana, come gli ufficiali e un lavoratore della Metropolitan Transportation Authority abbiano utilizzato un estintore per spegnere il fuoco. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga.

Il sospetto è stato arrestato stamane dopo il suo riconoscimento da parte di tre liceali di New York grazie alla diffusione di immagini da parte della polizia. Gli agenti hanno confermato il fermo. Si tratta di un giovane, tra i 25 e i 30 anni, identificato come originario del Guatemala, arrivato negli Stati Uniti nel 2018. Le forze dell’ordine, secondo i media americani, confermano che le fiamme sono state appiccate intenzionalmente: gli è stato trovato un accendino in tasca.

Il commissario di polizia addetto alle indagini Jessica Tisch ha detto in conferenza stampa che l’uomo "ha commesso uno dei crimini più depravati che una persona possa commettere contro un altro essere umano, e ha ucciso un innocente newyorkese”.

Come riporta il New York Times, la metropolitana della Grande Mela è divenuta, negli ultimi anni, un luogo sempre più pericoloso: il mese scorso un uomo ha aperto il fuoco all'altezza dell'Upper West Side e poi è fuggito in una stazione vicina prima di essere arrestato; a febbraio, il conducente di un treno della linea A è stato attaccato e ferito. La settimana dopo quest'incidente, la governatrice dello Stato Kathy Hochul ha annunciato che avrebbe schierato 1.000 agenti della polizia e della guardia nazionale sui mezzi pubblici.

