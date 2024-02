Navalny, Cremlino: “Dalla vedova accuse infondate e rozze”

Mosca, 20 febbraio 2024 – La risposta del Cremlino al video della vedova di Navalny in cui accusa Vladimir Putin per la morte del marito non si fa attendere.

Tramite il portavoce Peskov, la Russia replica che quelle di Yulia Navalnaya “sono accuse assolutamente infondate e rozze contro il capo dello Stato russo”.

Il Cremlino fa anche sapere che non accetta le richieste per una indagine internazionale sulla morte di Alexei Navalny, specie se arrivano da Josep Borrell.

Inoltre le accuse della moglie di Navalny, secondo la quale il corpo del marito non è stato restituito alla famiglia per nascondere l'avvelenamento, per il Cremlino “sono infondate e non supportate da nulla”, ha detto ai giornalisti il portavoce della stampa presidenziale russo. "Ad essere sincero, non ho familiarità con questo discorso, ma se conteneva tali parole, ancora una volta, questa non è altro che un'accusa infondata", ha ribadito Peskov.

Anche Salvini oggi è intervenuto sulle accuse mosse da Navalnaya.

“Difficilmente riesco a sapere cosa succede in Italia, come posso giudicare cosa è successo dall'altra parte del mondo. Capisco la posizione della moglie di Navalny, bisogna fare chiarezza. Ma la fanno i medici, i giudici, non la facciamo noi”, ha detto il vicepremier parlando della partecipazione della Lega alla fiaccolata di ieri sera, nel corso della quale sono stati fischiati gli esponenti del partito. “Le contestazioni alla Lega da parte della sinistra ci sono tutti i giorni, sulla Tav, sul Ponte sullo stretto, sulla riforma del fisco e della giustizia. - commenta intervistato a Rtl 102.5 - Noi eravamo in piazza per chiedere chiarezza e la fine di tutti i conflitti aperti. Tutte le fesserie sui legami con la Russia sono state archiviate, i giudici hanno detto non esiste nulla”.