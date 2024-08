Tentano traversata su una replica di nave vichinga, ma fanno naufragio. Morta archeologa americana

Roma, 29 agosto 2024 – Un’archeologa americana è morta nel naufragio della replica di una nave vichinga, durante una spedizione che doveva portarla dalle isole Faroe alla Norvegia. L’imbarcazione si è ribaltata a causa del cattivo tempo e del mare fortemente mosso.

Sei persone si trovavano sul ‘Naddoddur’ martedì sera, quando la nave ha iniziato a trovarsi in difficoltà. Era il quarto giorno di viaggio per l’equipaggio. Dopo l’invio di un segnale di soccorso, solo cinque membri della spedizione sono riusciti a salire sulla scialuppa gonfiabile, che è stata portata in salvo da un elicottero. Il giorno successivo, il corpo di una donna è stato ritrovato vicino al luogo dell’affondamento.

Il punto di partenza della spedizione (Facebook, 'The Viking Voyage')

I media norvegesi hanno identificato la vittima come Karla Dana, 29enne originaria della Florida. Il dipartimento di Stato Usa ha confermato la morte di un cittadino americano “a largo delle coste della Norvegia”, ma non ha rilasciato commenti “per rispetto della privacy della famiglia”, riporta la BBC.

Il corpo di Dana è stato trovato intrappolato al di sotto dell’imbarcazione ribaltata, si legge sul sito di notizie della Faroe Island local.fo. Secondo la Società norvegese di Salvataggio marittimo (NSSR), le condizioni meteo in cui si trovava il ‘Naddoddur’ quando si è ribaltato erano particolarmente impegnative. La NSSR ha pubblicato anche un video sul suo profilo X che mostra il forte vento e le onde alte.

#Redningsskøyta «Idar Ulstein» er på nå på stedet hvor vikingskipet har kantret vest av #Stad. Vi holder øye med skipet, og gjør det vi kan for å bistå med bergingen, men værforholdene gjør det svært krevende. pic.twitter.com/iLUUeo6Qoz — Redningsselskapet (@NSSR) August 27, 2024

L’esperienza è stata pubblicizzata sulla pagina Facebook di uno degli skipper, Andy Fitze, come “un’esperienza indimenticabile che ti porta indietro ai tempi dei vichinghi”. Bergur Jacobsen, presidente del club nautico di Naddoddur, nelle Isole Faroe, ha dichiarato alla BBC che l'imbarcazione, lunga 10 metri, aveva già partecipato a precedenti viaggi vichinghi in Islanda, nelle isole Shetland e in Norvegia. “Non è una barca vichinga, è un peschereccio delle Faroe senza motore, ma con le vele”, ha spiegato Jacobsen, aggiungendo di non poter rilasciare ulteriori dichiarazioni, dal momento che la polizia norvegese sta indagando sull’accaduto.

Secondo il suo profilo LinkedIn, Karla Dana è un'archeologa specializzata nell'epoca vichinga, con precedenti esperienze di lavoro e studio in Costa Rica, Nicaragua, Panama, Spagna, Inghilterra, Germania, Marocco, Cina e Taiwan. Nel 2023 è entrata a far parte della sezione della Florida dell'Explorers Club, è una prestigiosa organizzazione internazionale fondata nel 1904 da esploratori artici per promuovere la scoperta e la ricerca scientifica.