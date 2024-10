Hezbollah: chi è il nuovo leader Naim Qassem

Roma, 29 ottobre 2024 – E’ Naim Qassem il nuovo leader di Hezbollah: ad annunciarlo è stato lo stesso partito filo-iraniano su Telegram. “Basato sulla fede in Dio Onnipotente e sull'impegno per l'Islam autentico, e aderendo ai nostri principi e obiettivi – si legge – il Consiglio ha approvato l'elezione di Sua eminenza Sheikh Naim Qassem come segretario generale”. Il 70enne succede quindi ad Hassan Nasrallah, assassinato lo scorso 27 settembre in un raid israeliano su Beirut: per 33 anni ne era stato il vice.

Si tratta di una mossa importante per il movimento, impiegato in queste settimane nel conflitto contro Israele senza una vera e propria figura. Il numero 2 di Hezbollah, Hashem Safieddine, era stato ucciso dalle forze di Tel Aviv pochi giorni dopo Nasrallah.

Naim Qassem pronuncia un discorso a fianco di una foto di Nasrallah: per 33 anni ne è stato il vice (foto Ansa)

Qassem è nato a Kfar Kila, nel sud del Libano, località che di recente ha subito molti attacchi israeliani. Ha studiato teologia (è infatti membro del clero musulmano) e chimica all’Università del Libano. Esperto di cultura e istruzione, è tra i fondatori dell’organizzazione e una delle principali menti dietro alla sua ideologia. Qassem ha servito come capo del consiglio esecutivo di Hezbollah fino al 1994, sotto i governi di Abbas al-Musawi e Nasrallah, finché Safieddine non lo ha sostituito.

Non ci sono dubbi sul suo approccio al conflitto: difficile pensare che Qassem abbandoni la lotta per una strada più diplomatica. Nel 2011 aveva dichiarato: “Ci sono stati offerti miliardi di dollari per ricostruire il sud del Libano disastrato, e in cambio di consegnare le nostre armi e fermare il lavoro della resistenza. Ma – ha chiarito – abbiamo detto che non abbiamo bisogno dei loro soldi e che la resistenza andrà avanti indipendentemente dalle conseguenze”.

Naim Qassem (foto Ansa)

Qassem è sposato, sebbene l’identità di sua moglie non sia nota, ed è molto attivo sui social, Facebook e YouTube in primis, che considera strumenti importanti per la comunicazione di Hezbollah.

Al momento non è certo dove si trovi il nuovo leader: il Times of Israel ha riferito che potrebbe essersi rifugiato in Iran per sfuggire agli attentati dell’Idf. Verosimilmente, ne sarebbe stato l’obiettivo successivo.