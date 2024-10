Israele-Hamas, si cerca una tregua per la guerra a Gaza: “C’è stata una discussione con gli Usa”

06:01

Medio Oriente, la tensione resta alta

La tensione resta alta in tutto il Medio Oriente: nella notte gli Houthi hanno rivendicato tre attacchi su navi nel mar Rosso. Nelle prime ore di oggi, l'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riportato che almeno 7 persone hanno perso la vita in un attacco israeliano su due edifici residenziali a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza. In Libano, nelle ultime 24 ore, 60 persone sono morte per i raid dell'Idf sulla regione della Bekaa.