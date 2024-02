Mosca vuole arrestare il portavoce di Meta:: "Istiga alla violenza"

La Russia colpisce Meta: emesso un ordine di arresto per Andy Stone (nella foto), portavoce della società (vista dal Cremlino come organizzazione estremista), con l’accusa di promozione di attività terroristiche e incitamento ad attività terroristiche ed estremiste. Già in precedenza il Comitato investigativo russo aveva avviato un’inchiesta su Stone e altri dipendenti di Meta, che controlla tra l’altro Facebook e Instagram, accusandoli di essere corresponsabili in incitamento ad atti di violenza contro cittadini russi, "Stone in particolare".