Mosca testa armi nucleari. Sabotatori russi in Polonia

Segnali di preoccupante escalation in Ucraina: Mosca ha iniziato le annunciate esercitazioni nucleari tattiche a un passo dai confini, mentre Kiev evoca uno scudo aereo dei partner occidentali, ai quali chiede di abbattere i missili russi dai loro territori o mettendo in azione i caccia della Nato. In questo contesto a dir poco allarmante, la Polonia ha arrestato nove membri di una presunta rete di spionaggio russa in relazione a sospetti sabotaggi perpetrati nel Paese dell’Unione europea.