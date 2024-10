Il missile Taurus e il micidiale sistema Mephisto che non lascia scampo

Roma, 12 ottobre 2024 - Nulla smuove il cancelliere tedesco Olaf Scholz: non darà a Kiev i super missili da crociera Taurus, capaci di colpire a 500 km di distanza. E' troppo alto il rischio di una guerra diretta tra Nato e Russia per la Germania. Ma perché i taurus sono così pericolosi?

Nato da un progetto di Germania e Svezia

Il Taurus KEPD 350 è un missile da crociera nato da un progetto congiunto tra Germania e Svezia, la Taurus Systems una partnership tra MBDA Deutschland (ex LFK) e Saab Bofors Dynamics. I Taurus sono in dotazione all'esercito tedesco, spagnolo e sudcoreano. In questi giorni proprio le forze di Seul stanno testando il micidiale missile svevo-tedesco.

Il sistema MEPHISTO non lascia scampo

E' un missile da crociera aria-terra, ha alette per stabilizzare il volo e segue un raggio che indica la traiettoria del razzo contro bersagli terresti. Può effettuare attacchi di precisione anche contro postazioni rinforzate come i bunker: può colpire stazioni radar, aeroporti, porti, navi e tanto altro. E le micidiali testate fanno il resto. Sì perché il Taurus ha una testata definita a doppio stadio da 481 kg, il MEPHISTO o Multi-Effect-Penetrator-Highly-Sophisticated and Target Optimised, dove il primo apre la strada al secondo, il principale e più distruttivo.

TAURUS KEPD 350E Cruise Missile pic.twitter.com/j8Iz0XsvPf — Global Defense Insight (@Defense_Talks) August 25, 2023

Non velocissimo, ma preciso e invisibile

Il missile nel suo insieme pesa 1.400 kg ed è lungo 5 metri. La velocità è subsonica di MACH 0,6 fino a 0,95 cioè molto inferiore ai missili ipersonici. Ma la velocità limitata, si fa per dire, è compensata da un sofisticato sistema di navigazione multiplo. Il Taurus, grazie a vari sensori, può avvicinarsi al bersaglio a bassa quota anche senza il GPS, che attiva in prossimità dell'obiettivo per poi alzarsi e colpirlo. La bassa quota, le tencologie stealth e diverse contro misure elettroniche fanno del Taurus un missili difficilmente intercettabile dalla contraerea nemica.