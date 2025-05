Vietnam (50 anni dopo) eldorado cinese

Bianchi

Il Vietnam ha celebrato, per la prima volta alla presenza di soldati cinesi, il cinquantesimo anniversario della riunificazione del Paese. Il 30 aprile 1979 cadde Saigon, che ora si chiama Ho Chi Minh, in onore del fondatore del partito comunista locale che vinse la guerra con gli Stati Uniti. Aerei da combattimento ed elicotteri hanno sorvolato il centro della città trascinando bandiere nazionali.

Oltre 13.000 persone hanno assistito alla parata. Per gli Usa fu la guerra più lunga e devastante dal 1945. Oggi il Vietnam è lo Stato più colpito dai nuovi dazi "reciproci" decisi dal presidente Donald Trump. La Cina è più che mai intenzionata a sfruttare l’occasione che le si presenta. Il 14 aprile il presidente Xi Jinping ha incominciato da Hanoi il suo viaggio nel sud est asiatico. L’ha definito "una visita frequente fra familiari". Gli investimenti di Pechino in Vietnam sono cresciuti del 77,6%, arrivando a 4,5 miliardi di dollari nel 2023. Nella cifra sono compresi i nuovi insediamenti di Byd, il colosso del settore automobilistico, e di Tcl Technology, una multinazionale che produce elettronica da consumo e componenti il cui valore nei primi sette mesi del 2024 ha superato i 2 miliardi di dollari. Secondo Filippo Fasulo, condirettore del Centro di geoeconomia dell’Istituto per gli studi di politica internazionale, il Vietnam potrebbe essere uno dei teatri dello scontro epocale fra Cina e Stati Uniti.