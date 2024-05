Messico, crolla il tendone durante un comizio elettorale: almeno 4 morti e 15 feriti

Città del Messico, 23 maggio 2024 – Crolla un tendone durante un comizio elettorale per le presidenziali: almeno 4 morti e 15 feriti. È il terribile bilancio dell’incidente accaduto ieri nel Comune di San Pedro Garza, che fa parte dell'area metropolitana del centro industriale di Monterrey, nella provincia di Monterrey, nel nord del Messico.

Il tendone stava ospitando l'iniziativa del candidato alla presidenza del Messico, Jorge Álvarez Máynez, leader del partito di opposizione Movimiento Ciudadanos (MC). Máynez è rimasto illeso. Lo scorso ottobre, a Ciudad Madero un’altra tragedia: era crollato il tetto di una chiesa.

Crollo causato dal vento

"Mi rammarico per l'incidente avvenuto a San Pedro Garza García, causato da un forte vento – scrive il presiedente del Messico, Andre's Manuel Lo'pez Obrador, su X – durante la manifestazione a cui hanno partecipato Jorge Álvarez Máynez, candidato alla presidenza del Movimiento Ciudadano e altri militanti, dirigenti e candidati di quel partito. Secondo Samuel García, governatore di Nuevo León, presente sul posto, si registrano quattro morti e 15 feriti. Abbraccio i familiari, gli amici delle vittime e i sostenitori di quell'organizzazione. Siamo attenti.

Maxischermo sul pubblico: immagini choc

Video trasmessi dai media locali mostrano il momento in cui uno schermo gigante è crollato su Maynez e altri membri del partito di centrosinistra Movimiento Ciudadano, che sono riusciti a mettersi al riparo. Altre immagini pubblicate sui social mostrano persone che vengono tirate fuori da una pila di strutture in ferro.

Da parte sua, il governatore Samuel García, ha chiarito che la regione sta attraversando temporali, forti venti e forti piogge. "C'è stata una disgrazia. Un forte vento ha fatto crollare un palco durante la chiusura della campagna elettorale qui a San Pedro”, ha spiegato in un video pubblicato sui suoi social network.

Máynez: "Sto bene”

Ad annunciare l’incidente è stato il candidato e la sua squadra della campagna elettorale. “Sto bene e sono in contatto con le autorità per seguire l'evoluzione di ciò che è accaduto. La cosa più importante per ora è occuparsi delle vittime dell'incidente", ha scritto Maynez su X.

Maynez ha poi aggiunto che alcuni membri del suo staff feriti sono ricoverati in ospedale. “Torno sulla scena per sostenere le vittime”, ha detto.

Il bilancio delle vittime

“Come mi informa Samuel Garci'a, governatore di Nuevo Leo'n, che è sul posto, sono segnalati quattro morti e 15 feriti", ha dichiarato il presidente messicano, Andre's Manuel Lo'pez Obrador, sul suo account su X.