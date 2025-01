Fa un figlio con l’ex alunno 13enne, il padre del ragazzino scopre tutto 5 anni dopo

New York, 17 gennaio 2025 – Una somiglianza inquietante tra il bambino della maestra e suo figlio. Parte tutto da qui, dal sospetto del padre della (presunta) vittima. Dal sospetto alla denuncia, dalle denuncia alle indagini e dalle indagini alla (presunta) verità. Un'insegnante di scuola elementare, Laura Caron, è stata arrestata ieri in New Jersey con l’accusa di aver sedotto e violentato il suo ex allievo 13enne, da cui ha avuto un bambino.

Questa storia – raccontata ieri da molti giornali online americani – inizia 15 anni fa, quando Laura Caron insegna a Middle Township. La giovane entra in confidenza con i genitori di due fratellini che frequentano la quinta classe. Passano gli anni e il legame cresce tanto che capita che i due bambini, fratello e sorella, insieme a un terzo fratello maggiore, restino a dormire dalla maestra, nella sua casa di Cape May. Nel 2016 i genitori acconsentono al trasferimento dei tre figli al domicilio della donna. Nel 2019, quando ancora la convivenza è in corso – succede che Caron - all’epoca 28enne, resta incinta. Passeranno altri cinque anni prima che la realtà venga a galla.

Lo scorso dicembre, il padre dei ragazzi, nota la somiglianza tra il figlio dell’insegnante, e suo figlio – , ora 19enne –. L’uomo racconta i suoi sospetti in un post su Facebook e parte un’indagine penale.

Chiamata in causa, la polizia ascolta testimoni: per prima, la sorella della presunta vittima, che scopre un velo sulla morbosa vicenda. Prima racconta che il fratello e la maestra dormivano insieme da quando lui aveva 11 anni. Poi che lui in un messaggio le ha confidato di essere il padre del bambino. Secondo il fratello maggiore, l’insegnante lo molestava sessualmente. Alla fine è il diretto interessato a confermare alle forze dell’ordine di aver avuto una relazione sessuale con la donna, da cui è nato il bambino.

Laura Caron, oggi 34enne è stata arrestata ieri. Le accuse arrivano alla violenza sessuale aggravata. Rischia fino a 20 anni di carcere. “Questo arresto sottolinea l'impegno costante del nostro ufficio e dei partner delle forze dell'ordine per proteggere i bambini nella nostra comunità", ha affermato il procuratore della contea di Cape May, Jeffery Sutherland, citato dal New York Post. Caron e l’ex allievo sono rimasti in contatto fino al giorno in cui il padre di lui ha pubblicato il post di denuncia.