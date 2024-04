Le memorie di Schäuble: "Non feci cadere Merkel"

Nel momento più difficile della sua era politica, la crisi dei migranti del 2015, qualcuno tramò per una spallata ad Angela Merkel. A raccontarlo in un libro di memorie postumo è il cancelliere mancato della storia tedesca: quel Wolfgang Schäeuble, morto nel 2023, che sarebbe dovuto succedere già a Helmut Kohl e che fu invece scavalcato dalla ragazza dell’est con sorprendente destrezza. Nel libro l’ex ministro della Cdu afferma di essere stato contatto per far saltare Merkel, ma lui rifiutò.