Gb, un rivale per Larry the Cat: Starmer porta un nuovo gatto a Downing Street

Roma, 3 settembre 2024 - Si fa sempre più dura per Larry the Cat, il gatto di Downing Street da ben 17 anni, ormai prossimo alla pensione. Infatti dopo che qualche giorno fa si era scoperto che qualcuno, non si fanno nomi, del nuovo governo aveva già preparato un piano per annunciarne la morte, ecco spuntare un giovane rivale. Il neo premier laburista Keir Starmer, il sesto primo ministro che Larry ha visto entrare a Downing Street, non ha atteso la naturale dipartita del vecchio felino e ha portato a casa un nuovo micio siberiano.

Starmer e la trattativa con la figlia

Una decisione che farà discutere soprattutto i fan di Larry, che negli anni si è guadagnato il rispetto dei sudditi di Sua Maestà e ha anche un sito che si fa carico delle sue rivendicazioni. Ma non è stato facile per Starmer, come ha raccontato lo stesso premier alla Bbc: infatti l'ingresso è stato "autorizzato" a conclusione di lunghe "trattative estive". Il capo del governo britannico ha dovuto anche confrontarsi con la figlia 13enne che desiderava un pastore tedesco, ma alla fine sir Keir ha trovato un accordo per un meno ingombrante felino, dimenticando Larry.

Tre gatti a Downing Street

E così il numero di gatti a Downing Street è salito a tre, in quanto gli Starmer ne avevano già un altro, chiamato Jojo. Ma Larry sembra incurante dei possibili contendenti e anche stamani si è messo in bella mostra davanti al numero 10, apparentemente in piena salute nonostante le voci sui preparativi per l'annuncio ufficiale della sua morte per cui sarebbe già stata preparata un operazione in codice per il momento fatale, che non a caso è stata chiamata "Larry Bridges", come il complesso meccanismo che normalmente scatta per la morte dei reali, vedi l'Operazione London Bridge utilizzata per la regina Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre 2022, o l'Operazione Menai Bridge già pronta per l'eventuale morte di re Carlo III.

Chief Mouser: “Tutti agli ordini di Larry”

E il sito non ufficiale su X dell'anziano e amato felino, Chief Mouser, non ha perso l'occasione per mostrare il classico british humour: "Il nuovo micio farà rapporto direttamente a Larry".